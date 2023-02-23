中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝與衛生福利部疾病管制署莊人祥署長、疾病管制署臺北區管制中心劉士豪主任等人，今至新北市政府拜會新北市長侯友宜，雙方就防疫措施進行雙向意見交流。

侯友宜表示，新北市新冠確診人數眾多，為保留醫療量能給中、重症患者，同時確保確診者得到適切照護，去年4月首創全國推出「居家照護計畫」，隨後指揮中心參採新北市經驗，將居家照護政策推行至全國各縣市，使防疫不分地方與中央，大家防疫一條心，共同守護全國市民的健康。

對於指揮中心3月6日至4月30日推動「疫苗加一，解封安心」活動，新北將全力配合催注，以提升群體免疫保護力，於解封後更安心，恢復正常生活。

王必勝則感謝新北市於防疫期間的付出，透過中央與地方持續攜手合作，有效降低疫情衝擊，保障市民健康。同時也肯定新北市為提升疫苗涵蓋率所做的努力，讓全國民眾達到至少接種一劑新冠疫苗的目標後，朝向國內防疫全面解封，及早回歸全民常態生活，維護市民生活品質。

新北市衛生局指出，新北新冠疫苗接種與醫師公會合作，廣邀基層診所成為合約院所、並廣設中大型社區接種站，且開發「新北市預約系統」，便利民眾預約，迄今已開辦26期。

為鼓勵未接種疫苗或未完成基礎劑接種的長者，及早接種，提升保護力，凡設籍新北市65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，3月1日前至新北市29區衛生所接種新冠疫苗，即可領取價值500元禮劵一份。