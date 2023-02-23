中橡2021年獲利暴衝，主因旗下生技事業握有「龐貝氏症」孤兒藥專利，授權給美國知名製藥公司Genzyme，雙方前幾年一度發生專利疑義，經仲裁，兩邊於2021年11月達成和解，中橡可獲1.8億美元（當時折合新台幣約50億元）的鉅額和解金，多數於前年底入帳，推升中橡2021年度大賺33.95億元、每股賺3.5元，墊高比較基期。

另外中橡去年底代美國子公司Continental Carbon Company（簡稱CCC）公告，旗下Phenix廠無法如期完成與美國環境保護局（EPA）簽訂和解協議的相關環保設備建置，決定停產，於去年第四季提列相關資產減損約1,200萬美元（約新台幣3.6億元），也拖累中橡去年獲利表現。

展望後市，繼2021年認列一次性生技專司官司和解金之後，中橡的龐貝氏症藥生技權利金到2023年也將全數到期，接下來中橡將全面回歸碳黑本業。

中橡去年中已宣布新的三箭計畫，包括擬擴增印度廠產能，並跟隨母公司台泥的腳步，前進土耳其建廠、進而布局歐洲市場，擴大經營版圖。

面對淨零碳排趨勢，中橡也超前部署投入環保設備，確保未來得以持續生產；另外中橡也朝高值化邁進，除傳統油墨塗料市場外，加速推動導電相關產品，因應新能源產業發展契機。