波蘭台北辦事處長高則叡今日拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

波蘭台北辦事處長高則叡今日拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

波蘭台北辦事處長高則叡今日拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

波蘭台北辦事處長高則叡今日拜會桃園市長張善政，恭賀就任市長一職，並探詢與桃園經濟、文化、教育、科技及能源等多元面向之合作契機。張善政要參考波蘭智慧服務經驗，將市政服務數位化。

張善政於會中分享桃園城市發展願景，他表示，桃園是台灣工業製造的主要基地，工業產值高達3兆，未來期望將桃園產業升級，成為更智慧、更高科技的產業聚落。

針對智慧城市發展，張善政說，善用智慧科技，加速城市治理效率，落實智慧城市願景，並參考波蘭智慧服務經驗，將市政服務數位化。

高則叡強調，波蘭是全世界最大的氫能源生產國之一，擁有新穎的現代化設備，為了東歐能源供應穩定應更強化再生能源發展，盼能與桃園針對再生能源進行深度合作，發掘潛在合作可能。

張善政說，波蘭在電動巴士及綠色能源製造上都具備國際經驗，希望能借鏡波蘭永續與經濟並重的發展軌跡，積極與波蘭企業合作投資及學界交流。此外，桃園與波蘭都是電動巴士的製造重鎮，期望雙方企業能更進一步交流，促進產業對話、增加投資合作意願。

高則叡認為，商業的合作應奠定在文化及雙方人民的互相了解，波蘭作為今年台北國際書展主題國，帶來了許多波蘭繪本及古籍，未來將持續辦理各項活動，推廣波蘭文化、音樂及美食，也會將台灣獨具特色的傳統帶回波蘭，增進雙方人民的認識。波蘭台北辦事處作為台、波合作橋梁，將持續深化雙方城市及企業交流，並給予必要之協助。

最後，張善政感謝高則叡推動台、波文化等交流不遺餘力，期待雙方能有更多合作。他也準備了桃園客家藍衫贈予高則叡處長，期望未來高處長可以穿著客家藍衫再次訪桃；而波蘭台北辦事處高則叡則回贈波蘭陶予張善政。