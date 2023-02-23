一名網友在台中發現一輛發財車的後車斗被改裝成「露天魚池」，不但灌滿水、養滿魚，一旁還有盆栽造景，網友笑說「台中人真的非常喜歡養魚」吸引萬人關注；其他人說「移動式許願池」「行動水族館真不賴」、「這環境對魚兒不及格，水深不足，貓兒來就是新鮮現撈」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛小貨車的後方置物空間被改造成「魚池」，不但有個大型玻璃魚缸，整輛車後車斗全灌滿水，有數十隻魚在裡投，一旁還有許多盆栽造景，相當吸睛，原PO笑說「台中人真的非常喜歡養魚」，短短一天吸引萬人按讚。

一名網友在台中發現一輛發財車的後車斗被改裝成「露天魚池」，不但灌滿水、養滿漁，一旁還有盆栽造景，網友笑說「台中人真的非常喜歡養魚」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「移動式許願池」、「那個魚缸換水看起來很麻煩」、「這台車我看過！當時跟小孩驚訝的駐留好久，抱著小孩圍著車子走來走去很像要偷魚的怪人」、「後面插銷如果鏽蝕斷裂一定很慘」、「認真問要不要定時投暈車藥」、「行動水族館真不賴」、「裝置藝術」。

也有網友留言「這環境對魚兒不及格，水深不足，貓兒來就是新鮮現撈」、「在舊社公園的捷運松竹站附近」；不過其實在泰國的海洋世界中有一款造型奇特的魚缸，就是用汽車改裝的，工作人員將汽車的每一條縫隙全部堵上，呈現封閉狀態，然後再在裡面養上金魚。