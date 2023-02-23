許多人婚後都得面臨難解的婆媳問題，一名人妻發文抱怨，本來想和老公買下三重某地區的預售屋，結果卻遭到婆婆的各種阻攔，還威脅「如果買了，以後絕對不會來家裡」，讓人妻很是苦惱。沒想到貼文一出，眾網友笑翻，狂勸人妻趕緊簽下去，直說：「婆婆不去你家超棒的」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，近期和老公積極看房，最後因為交通和未來發展性，決定買二重的預售屋，本打算今年一月底簽約，未料老公不斷以工作繁忙為由拖延簽約時間，一問之下才知道，原來是婆婆對房子有意見。

婆婆認為，三重治安差、宮廟多，因此禁止夫妻倆在當地置產，即使原PO和老公竭盡所能地解釋也完全無效，婆婆甚至還威脅，「如果買了，以後絕對不會來家裡」，讓老公感到相當為難，而原PO更是敢怒不敢言，只能發文抱怨，「我們自己出錢自己買房，到底憑什麼指手畫腳還情勒！」

貼文曝光後，一票網友狂勸原PO趕快簽約，留言笑說，「婆婆不去你們家很棒欸，直接買了」、「婆婆不來超讚的啊！你還猶豫什麼」、「是我都衝去下訂了，情勒婆婆不就適合保持美美的距離嗎」、「在門口貼狂賀！婆婆說她不來了」、「你老公不夠坦欸，真的只能買下去了」。