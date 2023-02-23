大學學測成績今（23日）出爐，南投縣私立普台高中9連霸南投狀元，其中林方偉取得4科57級分，國英數三科皆滿級分，彭琨泰、高寀袗同為55級分，三人從國小起就讀普台教育體系，同窗共讀締造亮眼教學成果。

普台高中校長林秋惠表示，在普台多元學習和全住宿的環境中，學生在沒有補習下能創造九連霸南投狀元佳績，感謝老師用心指導、陪伴學生，學生也認真學習、努力向上，讓家長非常放心、肯定普台教育，教學成果有目共睹。

林方偉是班導眼中的通科全才型選手，他不藏私分享自己得分關鍵，即活用上課所學、積極參與活動競賽、善用零碎時間、累積刷題經驗、製作錯誤筆記和培養好體力，並從高二下開始調整讀書的節奏，段考前兩週專心準備考試內容，其他時間則用來衝刺學測範圍。

林方偉對醫學領域的興趣在疫情期間萌芽，他積極參加醫學院所辦理的中醫營、醫學營，希望未來能貢獻一己之力幫助病人脫離病苦。

彭琨泰、高寀袗則都拿到55級分，彭琨泰對外語有著高度興趣，不僅是英文，還選修法語及西語，已經通過法語B1、西語A1檢定。此外，也通過APX物理、化學中級檢定，對航太和機械領域都相當有興趣。

高寀袗也對語言有著興趣，也熱愛彈鋼琴，曾獲高中學生英文單字比賽中區佳作，目前已經通過日語N2檢定，計畫利用暑假以N1為目標邁進，繼續精進自己的日文實力。