紅斑性狼瘡有姐妹病！台中榮總透過大數據研究發現自體免疫性溶血性貧血患者有5％會罹患紅斑性狼瘡；一名28歲患者因臉色慘白、褐色尿就醫被診斷出罹患自體免疫性溶血性貧血，經治療後症狀改善，5個月後停藥，她因工作忙未持續回診追蹤，10個月後突然癲癇發作倒地，經檢查已是紅斑性狼瘡大爆發。

台中榮總免疫風濕科醫師陳信華指出，根據大數據資料研究自體免疫性溶血性貧血罹患紅斑性狼瘡的發生率每年每百人約為5例，而風險高達對照組的55倍。（馮惠宜攝）

免疫風濕科醫師陳信華指出，紅斑性狼瘡是一種系統性自體免疫疾病，可能侵犯到任何系統及器官，包括血液系統。而自體免疫性溶血性貧血是一種因自體抗體攻擊紅血球造成溶血性貧血的疾病。過去的研究發現自體免疫溶血性貧血和紅斑性狼瘡有一些共同的遺傳和環境危險因子，因此同一位患者可能同時發生這兩種疾病，並且自體免疫溶血性貧血常發生在紅斑性狼瘡診斷之前。

顏姓女患者也現身說法，她28歲那年因臉色死白、尿液如濃茶到台中榮總就醫，診斷罹患自體免疫性溶血性貧血，透過治療症狀改善，5個月後停止藥物治療；當時因忙於開烘焙店天天只睡4小時，10個月下來又出現疲倦、臉色慘白回到血液科門診就醫，以為服藥就會好，10天後突然全身抽搐倒地，住院也診斷出神經系統受到攻擊，已是紅斑性狼瘡大爆發，經過這次慘痛經歷顏姓患者就乖乖聽醫師的話持續治療、定期回診。

陳信華指出，根據大數據資料研究自體免疫性溶血性貧血罹患紅斑性狼瘡的發生率每年每百人約為5例，風險高達對照組的55倍，尤其在發病後前兩年期間以及在小於65歲的女性中發生率更高；這項研究成果也被國際權威風濕科頂尖期刊收錄刊載。

陳信華呼籲自體免疫溶血性貧血患者即使病情緩解，仍應定期回診追蹤，也呼籲血液科醫師應該和免疫風濕科醫師密切合作，對自體免疫性溶血性貧血患者進行紅斑性狼瘡的早期監測，藉由早期診斷，早期治療，而達到最好的治療效果。