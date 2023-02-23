台北市文山一分局員警王柏鈞在2017年與黑道聯手詐騙退休建商，他遭台北市政府處分2大過免職，他不服提告請求撤銷處分，台北高等行政法院駁回，王提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

受害退休建商2017年9月找天道盟不倒會賀姓大哥協助追討債務，對方再找自稱「維安查報隊」的友人幫忙，到債務人住處「舉牌抗議」，3人因向警方聲請集會遊行，而認識王柏鈞。

賀男等4人後來得知建商有感情問題，誆稱檢調在偵辦建商婚外情，設局詐騙建商550萬元得逞。刑事部分王遭法院依詐欺罪判刑1年2月，警局考績委員會也認定王員涉案情節重大，敗壞官箴，嚴重損害政府及警察機關聲譽，予以記2大過免職，陳報北市府核定。

王提行政訴訟救濟，主張縱使他行為不檢，還未達嚴重損害政府及公務員聲譽，免職處分過重，但北高行認為，王員不爭執其詐欺犯行，圖謀不法利益及言行不檢，損害公務員聲譽的事證明確，原處分並無違法，判王敗訴，他提上訴遭駁回確定。