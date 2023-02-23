國立歷史博物館館長梁永斐23日接受台灣前輩藝術家林玉山兒子林柏亭捐贈父親的55幅畫作，以及加贈200萬元，挹注「林玉山藝術獎助學金」。梁永斐表示，為感謝家屬交托重要文物，將於林玉山冥誕4月1日前夕，於南海辦公室隆重舉辦捐贈儀式。

林玉山為嘉義人，於1907年出生，2004年逝世，日治時期因為「台展三少年」之一而享譽盛名，戰後任教於國立台灣師範大學美術系，作育英才，林玉山致力觀察自然，兼善膠彩、水墨，以動物畫見長，畫虎尤為出名。

史博館自1955年建館以來，接受許多熱心的藝術家及其家屬、文化人士等，捐贈具有歷史、文化及藝術價值的文物，一甲子累積捐贈文物逾15000號，約占館藏總數26％，為史博館館藏文物重要來源之一。

梁永斐表示，林玉山與林柏亭跟史博館的關係是「兩代情」，淵源深厚，除了史博館現藏29件林玉山作品，林玉山早在1974年就參展史博館「寅年畫虎特展 」、1997年舉辦「雲山碧海—林玉山個展」、2004年也出版 《師法自然—林玉山》口述歷史叢書及影像光碟。

梁永斐也說，林玉山於1999年獲得第19屆「行政院文化獎」，將獎金連同個人積蓄200萬元，捐贈史博館設立「林玉山獎」，獎助台灣美術史及美術教育後進，長期擔任史博館專業諮詢會委員的林柏亭，今延續父親志業，再捐200萬元，挹注獎項。

此次捐贈的55件林玉山作品，為1940至1990年間創作，其中2幅為曾遭竊失而復返的珍貴創作，林柏亭指出，此批捐贈作品特別之處，在於包含許多珍貴手稿，以及受邀參加史博館舉辦展覽活動的畫作，是延伸研究林玉山作畫的珍貴資料，可展現藝術家跨越半世紀的創作風格。

梁永斐表示，為感念林玉山一生致力於台灣美術教育，以及家屬對於史博館信任，將於林玉山冥誕4月1日前夕，於南海辦公室隆重舉辦捐贈儀式，邀各界賢達與會，藉此感謝家屬交托重要文物的美意。