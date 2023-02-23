彰化市中山路三段北上接近大度橋，路旁廢棄T霸看板，上方結構搖搖欲墜，鐵條還撞出尖銳聲響，魔音傳腦，讓人深感恐怖，路過人都看得心驚膽戰，要是真砸下來就慘了，彰縣府表示，接獲通報，已經聯絡所有權人3日內完成改善。

彰化大度橋T霸看板搖搖欲墜，鐵條碰撞尖銳聲響。（吳韋達提供／吳敏菁彰化傳真）

去年9月，彰化縣員林市中山南路及南昌街口的紅綠燈桿受軒嵐諾颱風影響，加上基座鏽蝕，轟然倒塌砸中等紅燈的43歲的陳姓新手媽媽，經送醫搶救，頸椎、胸椎多處損傷、脫位，肋骨也斷9根，危害下半身活動，讓人震驚。

彰化縣警察局旋即盤查所有交通號誌，避免悲劇再度發生，但是不僅交通燈桿，一些大型廣告、T霸看板也暗藏危險。

近日東北季風強盛，大度橋路旁廢棄T霸看板，搖搖晃晃，有掉落的危險，讓人看得深感恐怖，馬上連結不好的聯想。

前彰化縣議員吳韋達到現場查看，發現情況相當危險，發現鐵架節構相當鬆散，金屬鐵條還不斷碰撞，發生尖銳聲響，指出，現場車流量大，近期天氣受大陸冷氣團影響，如強風吹落鐵架將波及來往路人，呼籲有關單位儘速處理，守護駕駛及用路人的安全。

彰化縣政府接獲通報後，立即了解，指出該案於2019年領有雜項執照，並取得廣告物容許使用設置，但因所有權人疏於勘檢保養，導致有部分結構物支架搖搖晃晃，有脫落的風險。

彰化縣政府建設處表示，已聯絡所有權人請其於3日內完成改善，所有權人也表示已在積極連絡吊車和雇工，將以最快的速度完成改善。建設處強調如未於3日依建築法第77條改善廣告物的設置安全，將依同法第91條處6萬至30萬，並強制拆除。