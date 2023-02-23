228連假即將到來，不少人都會趁著連假期間安排出遊，foodpanda卻從訂單數據中發現，補班日訂單飆升，無論是美食外送或生鮮雜貨，訂單量都相較一般假日有明顯成長。foodpanda指出，花蓮、宜蘭及彰化分別是連假期間的訂單黑馬三縣市，成長幅度最高，可見不管是返鄉宅家或是出遊紓壓，消費者都喜歡叫外送為假期增添更多小確幸。

foodpanda也推薦花蓮、宜蘭及彰化在地美食店家，花蓮必吃的排隊美食「公正包子」，內餡飽滿多汁，深受在地人與觀光客的喜愛，透過foodpanda訂購還可以省去排隊時間。飄香近30年的老店「陳紀臭豆腐」也是在地人必推，外酥內嫩讓人忍不住一口接著一口。宜蘭「湯蒸火鍋」、「彰化木瓜牛乳大王」、「老聰明沙鍋魚頭」也都是宜蘭、彰化必訪的人氣店家。此外，foodpanda也網羅一系列「米其林必比登」推薦的超人氣美食，包含源芳刈包、一甲子餐飲-祖師廟焢肉飯、小王煮瓜、新月梧桐、京華煙雲等，從巷口小吃到經典中式料理應有盡有，滿足饕客們的口腹之慾。

228連假天氣不穩定，foodpanda多家熱門店家皆享有特定商品優惠，包含麥當勞粉絲狂敲碗的「無敵大麥克」限時回歸，以及專為不吃牛的饕客打造的「香雞大麥克」，兩品項搭配指定套餐都享有優惠價。春日即將來臨，星巴克也推出粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」，超高顏值配上莓好滋味，即日起到2月28日享有77折嚐鮮優惠價。另外漢堡王、必勝客的指定商品也有買一送一優惠。

不想在家等外送，foodpanda 內用優惠讓消費者既品嚐美食又有超值優惠，包含主打飛驒牛、宮崎牛等各式日本和牛的「三藏和牛火鍋」，提供生食級干貝、和牛吃到飽的麻辣火鍋「涮辛酸麻辣火鍋吃到飽」，連假氣溫驟降，不妨跟三五好友約吃鍋來暖暖身子；若是想以美食佐好酒，foodpanda也推薦餐酒館「5oz Taipei」、「BonShot Taipei」，不定期還會有live band駐唱表演，只要出示pandapro專屬的內用優惠APP畫面，即可現享最低75折起的優惠，為消費者的連假放鬆行程帶來更多元的享受。