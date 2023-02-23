兩岸邊境鬆綁以來，交流活動出現升溫跡象。陸委會副主委李麗珍23日在例行記者會上表示，希望各界在進行兩岸交流時，一定要秉持對等尊嚴的原則，合法合規。而針對國民黨副主席夏立言赴陸前未提到要跟中共中央政治局常委王滬寧見面，李麗珍指出，事後再補資料即可，而夏立言赴陸均有按規辦理。

陸委會日前發布「大陸情勢報告」，提到中共將透過兩岸交流、各平台與人事推進交流統戰。有記者提問，在兩岸均表態恢復疫後有序交流的情況下，交流應如何進行，以避免所謂交流統戰的風險？

李麗珍表示，政府在推動或開放兩岸交流時，最主要的目的是增進雙邊理解跟良性互動，目標是要緩解緊張的情勢。但是在過去兩岸交流的個案當中，看到不少個案是中共藉交流的名義，對我方進行統戰跟滲透，這就跟當初開放兩岸交流的本意「漸行漸遠」。

李麗珍說，疫情之後，兩岸的交流會逐漸恢復。我們還是認為，兩岸交流必須要回到當初開放的本意，陸方不應該設置一個損害我方主權、矮化台灣政治的前提，才跟我們進行交流。同樣，我們也不希望大陸企圖藉由這樣的交流來威嚇或施壓我方，或是進行統戰跟分化。

李麗珍也強調，希望各界在進行兩岸交流時，一定要秉持對等尊嚴的原則，最重要的是要合於我們的相關法令規範，不要有損害國家安全或國家利益的行為。

針對夏立言赴陸前沒提到要跟王滬寧見面，李麗珍回應說，夏立言在申報時是就預定的行程進行申報，但他到了當地，可能會有部分行程不在預定之中，事後須再補一些資料給陸委會。她最後強調，夏立言此次大陸行都有按照相關規定辦理。