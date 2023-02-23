行政院通過疫後特別預算案；蔡英文總統今在臉書表示，接下來，這項預算案將送請立法院審議，期盼朝野各黨團能夠共同支持，執政團隊也一定會全力以赴，帶領全國人民穩健邁向疫後新生活。

蔡總統指出，過去三年來，疫情造成中小企業、小店家生意受到衝擊，連帶影響了許多國人、家庭的生計，再加上，今年國際經濟情勢仍然艱鉅，執政團隊都要更全面、細心的加強照顧有需要的產業與民眾。

她說，立法院前天三讀通過「疫後特別條例」後，今天，行政院也通過「疫後特別預算案」，希望透過預算的執行，加速疫後復甦、減輕人民生活的負擔。

總統說，這項預算案，包括大家都很關心的，撥補勞保、健保，並透過撥補台電，從源頭穩定物價；還有加強經濟及社會韌性方案，及全民普發現金6000元。

她說，希望透過「加強經濟及社會韌性」的方案，加大力道，讓受疫情衝擊較嚴重的中小企業、小攤商、受薪階級、育兒家庭與社會弱勢族群，得到政府更溫暖、更貼心的照顧和支持。

總統說，先前，政府已經公布了協助中小企業升級轉型、中產以下自用住宅貸款利息補貼、學貸款補助等。今天行政院也公布擴大公共運輸補助，規劃補助各個生活圈的通勤月票或觀光票證，透過鼓勵大眾運輸的使用，一方面減輕通勤族的負擔，也往淨零碳排的目標向前邁進。