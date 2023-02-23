受外需動能減弱、春節工作天數減少兩大不利因素夾擊，最新出爐的1月工業生產指數大減逾2成，創下近14年最大衰退，也拉出近期連五黑。接下來，經濟部統計處看2月也可能減逾1成，難逃連續6個月負成長。

其中製造業的六大產業，年減幅全達雙位數。傳產中，機械設備業少3成最多，化學材料、基本金屬、汽車零件業也減超過2成。連過去亮眼的科技業，這次電子零組件業減幅也達19.7％、電腦電子產品及光學製品業產量退步12％。其中電子業中的「積體電路業」，較去年同月減12.8％，更是意外終止3年2個月來的正成長(自2019年11月起)。

總計1月份工業生產指數是109.2，年減20.5％，為自2009年4月負20.6％後，13年10個月來的最大降幅。

統計處副處長黃偉傑解釋，元月衰退大主要是「外需減少」與「春節因素」兩大原因造成。這裡有全球終端需求低迷、產業鏈持續進行庫存調整，以及適逢農曆春節工作天數減少等因素。

至於積體電路生產突然逆轉，黃偉傑指出，是1月廠商加速去化庫存調整造成，因此低於該處預測。

接下來，工業生產要回升，黃偉傑直指關鍵還是要看「庫存去化」與「外銷表現」兩個變數，也就是看庫存去化速度，以及外銷何時擺脫低迷回升。統計處預測1月份工業生產指數，仍會年減7.8％至11.2％。