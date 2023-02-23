漢神巨蛋坐穩高雄百貨龍頭寶座，目前包括漢神本館，都是年營業額百億俱樂部成員，未來更將有第3家漢神！漢神明天將與富邦人壽簽約，宣布進駐高雄第3高的摩天大樓「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造漢神購物中心，但地點離漢神巨蛋不過2公里遠，將來可能變成自己打自己的局勢，或是把餅給做大。

富邦人壽斥資375億投入「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造48層樓的復合型商辦大樓，將成為高雄第3高的摩天大樓，去年3月舉辦動土典禮，未來除有購物商場、商辦、水族館、健身中心，該案預計2026年完工，將成為高雄新地標，並促進周邊商業活動熱絡。

漢神百貨今發出採通「高雄捷運凹子底站旁商業區開發百貨商場租賃案」簽約典禮，明天將登場。（柯宗緯翻攝）

漢神百貨今發出採通「高雄捷運凹子底站旁商業區開發百貨商場租賃案」簽約典禮，明天將登場，包括高雄市長陳其邁、富邦金控暨人壽董事長蔡明興、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏等人出席觀禮。

事實上，近年市場屢傳漢神將在高雄開第3家百貨，但業者未證實，未來隨著漢神進駐高雄第3高摩天大樓，北高雄博愛特區大百貨商圈將成為百貨一級戰區，包括龍頭漢神巨蛋、近年已開幕的義享時尚廣場A館，未來還有義享B館，以及台鋁MLD的都會生活公司投資的「凹子底立體停車場BOT案」將陸續加入戰局。