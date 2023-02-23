112學年度大學學測成績23日揭曉，基隆市立高中有多位學生成績表現佳，以傳統社會組國文、英文、數學B、社會等四科目統計，暖暖高中學生拿到51級分表現最優；傳統自然組國文、英文、數學A、自然等四科統計，則以安樂高中同學48級分考得最好。

基隆市教育處表示，接下來會全力輔導學生進行升學後續作業，讓學子都能放心升學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

其中暖暖高中白耀倫同學為國中部直升的學生，在校成績名列前茅，白同學表示，這次學測以平常心面對，奪得高分後希望能以繁星入學管道進入國立臺灣大學公共行政相關或日文學系就讀。

而安樂高中林立涵同學常常擔任班級幹部，認真積極，也是各項競賽的常勝軍，品學兼優，林同學對於化學、化工與材料相關科系很感興趣，未來將以優異成績申請國立頂尖大學。

基隆市教育處表示，基隆區學生在大學繁星入學申請管道中具有相當優勢，教育處期許在學校師長與家長及學生深入討論後，並以學生學習興趣及性向為首要考量，定能於3月下旬爭取各校繁星入學榮登金榜。

教育處處長劉美蘭強調，不論學生學測成績表現如何，下個階段就是要協助學生進行各入學管道後續作業，其中包括升學輔導，請各校輔導室結合導師與教務處，提供學生升學進路選擇的資訊以及建議；還有提醒學生留意各入學管道報名時程，特別是學生學習歷程檔案上傳、提交與確認事宜。此外，教育處將請各校深入分析今年各考科學生成績表現，據以與各學科教研會討論精進策略，提升學生學習成效，協助基隆子弟一展長才。