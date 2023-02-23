由於中美關係緊張，半導體生產鏈近年來成為全球關注的焦點。然而最近有韓媒爆出，南韓大廠三星去年第四季晶片部門利潤驟降97%至2700億韓元，遠遠輸给台積電。媒體人李正皓22日對此分析，晶片產業不只三星獲利大降，現在全球半導體更劃分成兩陣營，沒跟上台積電的基本都慘了。

李正皓在節目《關鍵時刻》指出，現在半導體產業大致只有兩個集團，是台積電集團就會賺錢，非台積電就賠錢，且整個半導體產業，越往所謂高技術的5奈米、3奈米、2奈米走，就是要賺錢，而且要賺全套，從設計解決方案、封裝、製造都要賺錢，也因此當前台積電跟三星都在努力培養各層級的夥伴。

對於半導體產業情勢，李正皓分析，選錯邊真的完蛋，像《THE ELEC》日前報導，三星晶圓IC設計3家合作夥伴去年業績就差強人意，其中最大夥伴ADTechnology，營業利益44億韓元，與2021年相比減少61%、Gaonchips與2021年相比大減371億韓元，營益為39億韓元、另一家Coasia獲利則表現最差，2022年營損224億韓元，比前年多虧90億韓元。

反觀台積電方面，創意和世芯2022年營收分別來到9260億韓元和5810億韓元，兩家公司營業利益率都維持在10%以上。李正皓認為，那是因為今天沒有人找三星代工，導致它的合作夥伴沒辦法得到相關收入，另外非台積電陣營還有一個著名廠商就是INTEL，該企業過去五年來總下跌超過三成，不像台積電的盟友NVIDIA（輝達）、AMD（超微）表現亮眼。