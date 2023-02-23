藝術家泰勒．馬克打造變裝皇后秀，推出《Judy秀：美可敵國》，將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，若要完整演完，必須連續四個晚上、演出四場各六個鐘頭的表演，來台演出版本則是精選濃縮成2小時版本。

泰勒馬克興奮表示：「已經等不及要把最好的演出呈現給大家。」這次來台的演出歌單和談話內容，泰勒馬克除了邀請台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）共演幾個段落，更希望能在了解台灣文化的知識背景下構思，如：第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國的政治關係等，都是他所關心的議題。

《Judy秀：美可敵國》一劇亦曾獲選紐約時報2016年最佳表演、最佳戲劇及最佳音樂。全劇以流行音樂為主軸，透過絢麗浮誇的變裝造型、酷兒視角的另類選曲，上演聲光炫目歌舞秀，除了唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，更試圖翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的美國歷史。讓過往被視為少數且非主流的聲音，如：LGBTQ、女性、非裔美國人、猶太人、原住民等族群的聲音，都成為泰勒馬克舞台上的題材。

造型則由美國超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）打造，從華麗的頭飾到服飾本體的結構，甚至透過服裝，也完全重塑了表演者身體。演出將於2月24日至26日在國家戲劇院登場。