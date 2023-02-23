精剛2022於營收及獲利均有卓越表現，全年營收17.7億元、年增59.73％，稅後純益1.46億元、年增169.72％，全年每股稅後純益為1.12元、年增143.48％，每股配發0.7元現金股利。

精剛去年營運狀況表現亮眼，除受惠於能源工業、油氣產業及國防工業需求帶動業績成長外，公司推動營運策略聚焦高毛利率產品組合奏效，並積極調整生產線與產品結構，促使毛利率突破個位數成長至雙位數，其中，毛利年增138.15％，營業利益年增更達889.42％，不論是營收、毛利率、營益率與稅後盈餘均創近11年來新高。此外，在新客戶與新市場業務開發有成，成功帶動鎳基合金之訂單成長，維持成長動能。

展望未來，精剛將於今年建置自有鈦合金原料熔煉設備、鍛造及後處理產線，可提供更完整的產品尺寸覆蓋率。且為因應良好的訂單能見度，精剛將穩健地擴充產能、強化技術能力及優化產品組合，加速生產效能，滿足不同客戶需求。此外，期望今年在國防航太商機熱絡、整體經濟回穩及疫控鬆綁的三大利多推動下，希望今年能繳出更亮麗的成績單。