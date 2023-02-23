趙璐嘉的創作以潛意識引導，結合不同媒材表現，展露生命多種真實樣貌。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起到3月底推出「所見的風景」畫展，策展人陳昭賢邀請留美歸國藝術家趙璐嘉展出25幅精彩畫作，藉由藝術之美營造友善空間，陶冶心靈。院長陳自諒希望來就診鄉親及醫護人員往來於舒適且賞心悅目的優質環境，不僅舒緩情緒，也對生活充滿新希望。

執行長張宜真指出，藝術家趙璐嘉透過一格一格的畫面，如同一本本書、畫畫用的調色盤，也是記憶中舊金山居住在山丘上的工作室，遠眺市容街景的情景，更是回台後看到遠處一棟棟大樓的住戶，都有不同的顏色，這是藝術家生活中所見的風景，像是在閱讀一篇篇的故事。

藝術家趙璐嘉表示，自己的作品也像是風景畫，只是比較不具象，比較貼近個人的意識層面跟當下的狀態。用大量的色調，感性的線條，加上較理性的幾何型態，一起共同架構出一種新的符號。這些元素反覆來回交錯、相互拉扯影響之下，構築了完全與現實無關的一種空間，卻在你我的記憶中似曾相識。

趙璐嘉多年創作以潛意識引導，結合不同媒材表現，展露生命多種真實樣貌。陳昭賢表示，畫作透過線條自由書寫，以低限度的色彩交織出豐富層次、迷人異境。透過創作紀錄著生活點滴，不同的節慶、不同的節氣、清晨與黃昏、白晝與夜晚，也在用另一種富含詩意的方式紀錄那種一瞬間就消失的氛圍，也希望觀者能放進自己的觀看角度，詮釋所見的風景。