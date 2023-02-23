52年前，美國一名24歲小學教師遭人勒斃，兇手一直未能查明，案情陷入死胡同。佛蒙特州警方日前宣告懸案偵破，關鍵在於一枚菸屁股與死者衣物有相同DNA，再透過基因系譜資料庫輾轉查到真兇。遺憾的是，犯人早已身故，逃過法律制裁。

綜合《今日美國》、美國有線電視新聞網22日報導，這樁發生於1971年7月19日深夜的命案，死者是住在佛蒙特州最大城伯靈頓（Burlington）的小學教師庫倫（Rita Curran），案發當晚室友發現她遭勒斃陳屍房內床上。

時隔近52年，佛蒙特州最大城伯靈頓（Burlington）警方21日宣告破案，靠著日新月異的DNA技術與基因系譜學（genetic genealogy），從一枚菸蒂驗出與庫倫衣物上相符的DNA，再透過兇嫌親人DNA樣本確認，犯人是案發時同棟公寓住戶德魯斯（William DeRoos）。

水落石出，警方卻未能將德魯斯繩之以法，因為他早在1986年因嗑藥過量死於舊金山一家旅館。

伯靈頓警方說明，1971年7月，德魯斯與新婚2星期的妻子住在庫倫樓上，相隔兩層樓。19日晚間，德魯斯與妻子大吵之後出門散步冷靜一番。不久庫倫的室友就發現她死在自己房內。據當時調查幹員記錄，庫倫生前遭毆打性侵，與凶手有激烈搏鬥。

Today we held a press conference announcing the cold-case closure of the 1971 murder of Rita Curran. Her killer was identified with help from @Parabon. He died of an overdose in 1986. The conference can be seen on our Facebook page:https://t.co/OfKym2COqd

1/2 pic.twitter.com/EkqXSzhqna — Burlington Police (@OneNorthAvenue) February 21, 2023

案發隔天上午，德魯斯夫婦接受警方訊問時稱，前夜兩人一直在一起，什麼都沒聽見也沒看見。警方離去後，德魯斯告訴妻子，若警察又找上門，她千萬不可透露他曾離開公寓，「否則警察會追捕我」，因為德魯斯有刑事案底。

案情陷入泥淖，直到2014年終於有了突破，調查人員從庫倫遇害時身旁一件衣物取得的DNA，在一枚菸蒂上也找到了，然而全美刑事DNA資料庫比對並無結果，原因可能出在此人未有重罪定罪記錄。

又過了5年，伯靈頓警局警探崔伯（James Trieb）重啟調查。一改局裡獨力調查懸案的作業方式，他成立小組把本案當成新案偵辦，重新檢測物證，其中一枚從菸蒂採擷的DNA輸入基因系譜學資料庫，盼找出DNA所有人的家人。

一名外部專家推斷，菸蒂上的DNA與資料庫裡德魯斯親戚有強烈關聯，而且父系與母系均有關聯存在。專家萬分確定在菸蒂上留下DNA的就是德魯斯。幹員找到一名與德魯斯同父異母的男子，此人提供了DNA樣本，比對結果更加支持德魯斯犯案的推斷。

最後，調查人員在庫倫一件扯壞了的居家外套上找到同樣的DNA。2022年秋天警方再次偵訊德魯斯當時的妻子，她才承認替德魯斯做了虛假的不在場證明。

警方報告指，案發後不久，德魯斯離開了新婚妻子遷居泰國，還成了和尚。1974年德魯斯現身舊金山，後來再婚。第二任妻子供稱，德魯斯曾在她面前刺傷一名女子，他誤以為那個女人就是妻子；有一次德魯斯也掐住她的脖子，手法與殺害庫倫時相同。

伯靈頓警察局長穆拉德（Jon Murad）在破案記者會說，本案令他「百感交集」，懸案終告偵破是他與警局全員的光榮，然而他更想向庫倫的家屬致謝，她的家人為此案承受煎熬逾半個世紀。