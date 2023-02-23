112學年度大學學測成績出爐，私立竹林中學李子玄是新北市唯一獲得滿分60級分的學生，總計各科23人次滿級分，各科前標比例平均超越全國，其中社會科更有超過三分之一達到頂標，連最困難的數A也有超過三分之一達前標，成績非常驚人，在教學上落實分組，專才培育，展現相當成效。

60級分的李子玄同學從幼稚園就開始讀竹林，一路念到高中，15年的竹林寶寶，讓他在學習歷程中能夠相當穩定的進步成長，受到家中長輩的影響，未來鎖定電機系；李子玄同學提到國文是最弱的科目，笑稱自己理科男的思維總弄不懂甚麼文意情致，後來還是靠長時間努力廣泛閱讀，才克服心理障礙，取得高分。

國中才就讀竹林的林子楊同學這次取得58級分，原本英文並不強，但在同學相互砥礪下拿下頂標，終於在學測為自己揚眉吐氣。同樣也是國中進入竹林的陳泓予同學獲得55級分，導師說他是完美主義者，心中想法很多…同學接著說，就因為這樣，他總來不及完成作文，曾經考試作文只寫出三行的內容，但國文陳美伶老師特別透過提問引導的方式輔導他，也在班上大量提供範文觀摩並深入解析，學測時寫出結構完整、佳句迭出的作文，國文取得14級分的佳績。

另外吳建霆同學升高中時，以第一志願選竹林就讀，學測國文、英文都拿到14級分的高分，未來想往語文領域發展，發現主動提問、態度積極，一定能克服學習上的困難。同班的何岱勳同學則是升高中續招時才選擇竹林，社會滿級分、國文超越頂標，自認國文是被逼出來的，卻在過程中發現國文才是他情感的歸屬，不斷在校外投稿，也常被刊出，讓他更篤定非中文系不念。兩位升高中時進入竹林的同學都表示，竹林老師的陪伴和引導，對他們的改變產生相當正面的影響。

竹林中學校長盧志雄表示，不論是15年竹林寶寶或六年一貫的小竹林，還是高中才就讀的同學，竹林教師團隊唯一的宗旨和目標，就是幫助孩子們在學習成長的路上能夠建立自信，找到自己的長才，快快樂樂地迎向未來，今年的成果亮麗，正是師生們一起努力所得。