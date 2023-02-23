學測23日放榜，台南市私立黎明高中學生杜冠緯各科超過頂標，得知消息後他很欣慰，由於小時候罹患糖尿病，他至今每天需注射胰島素來穩定病情，而學測衝刺階段，更面臨母親癌逝的噩耗，在悲傷之餘，仍努力讓生活步上正軌，最終順利完成學測並考出理想成績。

校長羅家強表示，學測成績只是一個篩選標準，接下來會鼓勵同學在學習歷程忠展現個人特色。（黎明高中提供／張毓翎台南傳真）

科科頂標的杜冠緯，5歲時被檢查出罹患第一型糖尿病，導致他必須頻繁進出醫院，至今也還需要每天需注射胰島素來穩定病情，即便如此，他依然在求學過程中勤奮努力，高一時學業成績不穩定，課業成績在班上敬陪末座，靠著毅力才逐漸跟上大家腳步。

高二時，杜冠緯母親的大腸癌病情突然惡化，他只能強壓著擔憂一邊衝刺學測，一邊照顧媽媽。但是母親最終還是沒有抵擋住病魔的侵襲，由於父親長年在外地工作，因此母親離世前把6歲的妹妹交付給他，杜冠緯帶著這份責任和情感一路走到學測結束。

杜冠緯說，在高二時，母親的癌症迎來了末期，最後一次開刀的情況也不甚樂觀，在課業和母親病情的壓力下來，他很難做出平衡；然而，高二因疫情而改成線上上課，讓他在家能夠更大程度地陪伴母親。而母親離世後，家人才發現母親藏起來憂鬱症的藥物，也成為他一生的遺憾。

導師黃惠章說，冠緯即便求學環境如此挫折，模擬考及參加校外競賽時也因壓力而造成血糖過低突發性炫目，需要馬上補充巧克力才能接續完成。因為當時沒有多關注母親的心理狀態，所以他深自期許能就讀台大心理系，以專業知識結合他親身遭遇的遺憾，作為心理諮商師幫助更多人。

校長羅家強表示，學測成績只是一個篩選標準，接下來會鼓勵同學在學習歷程忠展現個人特色，學校在接下來的升學輔導也會辦理口語訓練、繁星協調會、邀請大學教授到校模擬面試，期望每個孩子都能如願錄取自己理想的科系。