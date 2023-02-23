112學年度大學學科能力測驗成績，台北市薇閣高中總計12位學生獲得60分滿級分的成績，其中，數學資優班學生賴柏勛分別在國文、英文、數學A、數學B、自然、社會共6科拿下滿級分。他分享拿滿級分的關鍵在於保持強烈的求知慾，未來將在家長會中分享自己的「對話筆記法」。

薇閣高中表示，數學資優班學生王文燦、吳語陞、呂學宥、李以和、林聖哲、陳冠維、賴柏勛、謝昊均、鍾姵緹，以及自然科學班學生康哲維，在國文、英文、數A、自然4科拿下滿級分；社會組學生梁祐誠、王穎婕為國文、英文、數B、社會4科拿滿級分。

其中，賴柏勛在國文、英文、數學A、數學B、自然、社會全科拿下90分的滿級分成績。他謙虛地說，只是照著老師規劃的步調紮實讀書，關鍵在於對新知、新事物保持強烈求知慾，並透過自己的思考，創造自己的筆記，未來將在學校日家長會中，分享他的「對話筆記法」給同學及家長。

薇閣高中表示，陳冠維則是各項數理學科競賽的常勝軍，上周才榮獲化學奧林匹亞競賽一等獎，進入國手選拔營。尤其擅長使用程式模擬與網路查詢解決問題，運用在班上的讀書會，分享生物教材Campbell的各章節。

校方表示，謝昊均是錄取清大數學資優人才培育成員，高一便獲得AMC12美國數學競賽Outstanding 獎，並獲邀參加AIME競賽，更從小精通英文、日文、韓文及德文，亦熱心參與各項志工服務，期望未來能往醫學領域發展，盡一己之力。

薇閣高中說，林聖哲高三時榮獲台北市國語文演講比賽第一名，亦曾在全國物理英文辯論比賽榮獲銀牌獎、榮獲英國倫敦政經學院書卷獎的肯定。今年4月，則進入生物奧林匹亞競賽國手選拔營。在各項志工服務的經歷中，教會他從不同面向看待事物、善待他人。

校方提及，鍾姵緹和吳語陞兼具自然科學素養與社會議題關懷，他透過藻礁議題體會到環境、經濟、政策的三方關係並沒有所謂正確答案，多方討論、積極參與了解，才能有較適合的做法。

李以和則對物理極富興趣，堅持與專注是他成功的要素，為了爭取台大物理資優人才培育的機會，在第一次失敗後，寒假期間每天埋首在圖書館，終於如願。在物理奧林匹亞競賽、物理英文辯論比賽，皆有優異表現。他們都期許自己能成為關注社會、幫助病人的好醫師。

薇閣高中表示，梁祐誠高一下學期就希望往法律領域發展，學校公民老師的課程，帶領學生前往司法院參觀、模擬法庭的訓練，都令他穫益良多。這次能獲得滿級分，梁祐誠歸功於學校優質的學習環境及自己虔誠的信仰。

數學資優班教師陳慧芳表示，即使高中三年來，面對疫情及新課綱帶來的急遽改變，學生能依著自律甚嚴的學習態度及力求共好的學習環境，將各種危機化為轉機，成功讓自己發光發熱。