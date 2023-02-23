美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。外交部發聲明提醒國人注意，若干有心人士刻意放大疑美論，進而破壞台美夥伴關係。媒體人黃揚明22日在《頭條開講》節目，除酸外交部已升級成美國部會外，還提到美前眾議院議長裴洛西日前受訪時說，張忠謀當她面前說：你們美國不要太天真，不要以為花大錢就可以把半導體產業搞定！人就在現場的外交部長吳釗燮有沒有否認？不敢，柿子只挑軟的蔡正元吃。

黃揚明質疑，事實查核中心說網傳美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基牽手的照片是修圖假訊息，「請問查核這個要幹嘛？原來美國總統現在已經是我們的管區啦？」台灣政府已經升格到是華府的外圍側翼組織，我們的外交部要幫美國白宮護航還有澄清消息了？（拍手）史上最好！

黃揚明直言，除非吳釗燮在美國的會談裡面直接問了美國的官員，這個推特文章真的假的？對方說沒有這回事。你要有你否認的消息來源，但外交部只說「美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持...來看，絕非事實」，總之，這件事情怎麼樣都輪不到外交部來澄清！

黃揚明提到，也不過就前一兩個禮拜的事，美國前眾議院議長裴洛西接受美媒訪問的時候說，張忠謀在她面前對著她說：你們美國不要太天真，不要以為花大錢就可以把半導體產業搞定！請問我們外交部有沒有去發文否認裴洛西的說法或張忠謀的說法？（馬：這倒沒有！）吳釗燮在現場！他有沒有否認？有沒有否定？有沒有說張忠謀疑美論？不敢！柿子挑軟的吃，因為是蔡正元，所以才發稿，說穿了就是這樣。