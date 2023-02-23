行政院院會今天拍板定案基北北桃、中彰投、南高屏3大生活圈公共運輸月票，台南、高雄、屏東聯手推出「南高屏公共運輸月票999」，台南市境內也將加碼推出公共運輸月票299元方案。台南市長黃偉哲也不忘為南部縣市鄉親請命，加碼爭取6.2億元經費，呼籲中央應藉此機會提升整體公共運輸環境。

黃偉哲說，北部公共運具使用乘客上百萬人口，南部才幾萬人，南北基礎不一樣，200億元大餅若都推優惠月票，資源會被北部占掉，其實並不公平。他也因此向中央爭取公共路網建設與電動公車汰換等，他說，雖然不是一蹴可及，但會積極持續爭取。

此外，他也提到，各縣市也都很關切特別預算3年一旦用完後，未來政策如何永續推展？交通部則回覆，將會設法在公務預算給予支持。

黃偉哲說，長年以來，南部公共運輸資源不若北部充足，應藉此機會落實交通平權，除推出月票「甜甜價」，刺激搭乘率之外，他也提出「擴大公共運輸路網」、「加速電動公車汰換」、「提升駕駛職業環境」等3大面向公共運輸計畫共6.2億元，建議中央一併納入補助，優先給予台南公共運輸更周延全面的照顧，結構性地提升公共運輸營運體質。

交通局長王銘德表示，擴大公共運輸路網，不但要加密市區公車和幹支線公車，也要加強如高鐵聯外、捷運先導公車等重點路線；偏鄉地區則因地制宜擴大小黃公車服務。加速電動公車汰換，除加速申請購車補助外，也將爭取中央補助額外增加的營運成本。提升駕駛職業環境則希望爭取駕駛薪資補貼，提升司機收入水準，減少駕駛流失，提高服務的質與量。