方恩格指出，最近有一位台灣網友常常批評他。（方恩格提供）

根據「歷史哥」21日直播時表示，有一位台灣網友批評方恩格（Ross Feingold，美國共和黨前亞太區主席）是「洋五毛」，在媒體散播「疑美論」，網友還質疑方恩格是否有當兵？是否雙標？方恩格21日在歷史哥直播中反駁，他一直以來也建議台灣要加強國防，但台灣的事情應該由台灣人解釋，不用依賴遠在華府的智庫或專家！

歷史哥認為，方恩格是美國人，為何要在台灣當兵？並且方恩格就是「美國標準（American Standard）」！不過，方恩格笑稱，「American Standard」在美國是一個馬桶品牌！

方恩格直言，他不懂的是，怎會有台灣網友以為他是親中？因為有一大堆大陸網友幾乎天天都去攻擊他，不論在Youtube、Twitter都有！

方恩格強調，他常常批評一些自稱台灣專家的人士，他們的言論常常出現錯誤，基本的事實就出現錯誤。他認為，台灣的事情應該由台灣人解釋，不用依賴遠在華府的智庫或專家來解釋台灣的政經情況、兩岸關係，這應該是由台灣人解釋，不用依賴外國人解釋。

方恩格也強調，他一直以來也建議台灣要加強國防，而且每次看到美國官員或智庫說，大陸在某一年會攻台，他對這件事情的看法一直以來都一樣，很簡單，台灣政府、軍方、企業界、一般的台灣人民，都要假設會開戰，也要做好相關準備。

方恩格最後也說，面對網友攻擊的情況，雖然他自己是律師，但是一般美國人並不會想採取法律行動，大部份人還是會幽默以待！