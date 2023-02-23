新北市汐止一間早餐店的廣告招牌相當吸睛，竟是老闆的「徵友廣告」，內容稱「若是妳剛好幸運看到這則廣告，不介意老少配」請給老闆一個機會，還說「肯一起打拼經營早餐店優先」；其他網友笑說「想找免費工人就說」、「願意老少配的話，我阿嬤可以嗎」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一間早餐點的櫃檯外張貼一張「有趣告示」，上頭寫著老闆目前單身，忙於事業沒時間交友，「若是妳剛好幸運看到這則廣告，不介意老少配」，看對眼的話請給老闆認識的機會，「或是舊雨新知，吃好道相報」。

早餐店的廣告告示相當吸睛，竟成了老闆的「徵友廣告」，內容「若是妳剛好幸運看到這則廣告，不介意老少配」請給老闆一個機會。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該「徵友啟示」中還提到「肯一起打拼經營早餐店優先」，老闆還強調是「自售」要求仲介勿擾，並稱「謝絕男性」，有趣內容讓原PO笑說「老闆真的很忙」，照片吸引近千人留言，近8千人按讚。

其他網友留言「覺得雜唸，嫁這種也是累」、「想找免費工人就說」、「老闆願意老少配的話，那我阿嬤可以嗎？她平常沒事可以去幫忙」、「既然不介意老少配，那我80幾歲的姨婆可能有機會了」、「這徵婚條件對本來就無業或想做早餐的人才會有吸引力吧」、「看來很多男性詢問」；也有網友歪樓發現看板由右至左唸，竟有其他意思「從右邊讀過去是另一個世界」、「我從右邊開始讀，竟然是通順的」。