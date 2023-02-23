今天（四）日本媒體報導，日本智庫「笹川和平財團」上個月進行了「台海危機兵棋推演」，參與人員包含了美國和日本學者與研究人員及前日本自衛隊軍官等共約30人。兵推劇本設定為2026年解放軍企圖登陸台灣，美日台將會在付出嚴重代價後，以慘勝共軍告終。

據《日本經濟新聞》23日報導示，這一次兵推想定的劇本設定在2026年，解放軍企圖登陸台灣，並設立「台灣戰區司令部」，能夠投入航空戰力及潛艦、水面艦的全部戰力。

美軍也將在台灣周邊投入核動力航空母艦和最新型戰鬥機，與大陸對峙。隨著戰局的擴大，日本首相宣佈全國進入「國家非常事態」，並同意美軍從日本境內的基地出動從事戰鬥行為，包括駐日美軍基地和部分自衛隊基地以及民間機場等。然而，該兵推想定大陸計畫攻擊美軍運用的自衛隊基地，因此日本研判會危及本國而認定處於「存立危機事態」。

為此，日本不僅允許美軍在日本境內的基地進行軍事活動，還出動海上自衛隊護衛艦與航空自衛隊F-35匿蹤戰鬥機，對共軍發動飛彈等攻擊。

根據模擬結果，大陸在兩週的戰爭中處於劣勢並最終戰敗，成因在於共軍的軍事補給中斷，而台灣上空的制空權最終由美國、日本等國掌握。共軍戰損包括兩艘航艦在內的156艘軍艦、252架軍機，其中戰機168架、大型運輸機48架，官兵傷亡逾4萬人。

儘管美國、日本和台灣3方聯合作戰，迫使大陸無法在軍事上壓制台灣，但自衛隊、美軍和國軍在此次戰爭中均遭受巨大損失。國軍損失了18艘軍艦、200架軍機和1萬3000人（包括被共軍俘虜的人員）。而日本平民的傷亡人數則從數百到逾千人不等。

該智庫的高級研究員渡部桓雄表示，若現在發生台灣海峽危機，將會造成大規模的損失。因此，應先做好萬全準備，此次兵推顯示出對美方有利的戰力差距正在縮小。