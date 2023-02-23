陸客來台與兩岸直航航點持續受到關注，陸委會23日重申，我方對於兩岸交流沒有政治考量與人為限制，但過去陸客團來台旅遊存在所謂「一條龍」等問題，因此也希望未來開放是優質、安全的旅遊。

被問及恢復陸客赴台旅遊議題，陸委會副主委李麗珍主持記者會時表示，我方對於兩岸的交流，沒有所謂的政治考量或人為限制；現在疫後時期，我方也積極做各項評估，希望能循序漸進，逐步恢復兩岸人員交流。

至於何時取消組團至大陸的禁令，李麗珍指出，交通部也積極評估當中，「我希望大家可以再耐心等待一下」。談及陸客來台觀光，李麗珍強調，陸委會有會同交通部、移民署等相關單位，正就此做規劃與評估，但也希望未來開放後，能進行管理面的強化。

李麗珍解釋，過去大陸旅客組團來台旅遊，其實存在一些問題，例如一直為人詬病的所謂「一條龍」問題，或者用旅遊名義來台，但卻未從事旅遊活動，因此陸委會希望未來要開放的時候，是優質的、安全的旅遊。

李麗珍還說，台灣旅遊業有好幾年沒有接待陸客的經驗，所以在市場上面，對於接待大陸旅客的一些作業，或者是從業人員的教育訓練工作，也需要相關主管部門積極進行，「所以我們還是比較從專業面來考慮這件事情」。

李麗珍稱，兩岸旅遊的開放，需要透過旅遊協議平台，雙方的業務主管部門也應該有一定程度的溝通，會讓這個事情比較順暢。

至於兩岸直航航點，李麗珍說，航點的增加需要兩岸民航主管部門進行溝通與協調，且也需要看航空公司的準備狀況。她指出，相關單位都很積極在做評估跟規劃，如果有進一步的消息，都會適時跟對外說明。