楊謹華在愛奇藝原創戲劇《不良執念清除師》飾演凡事可以用拳頭解決絕不用嘴巴的不良媽媽「葉寶生」，與兒子曾敬驊相依為命。她透露當初拿到劇本看到太開心笑不停，因此答應接演，連老公都關心問她到底笑什麼？對於以奇幻喜劇包裝人與人間情感的手法和風格，楊謹華說：「喜劇要讓人自動地發笑真的蠻難的，我覺得導演她有這個功力。」拍片過程她與導演的笑點接近，所以兩人在現場時常笑到不行。

導演林冠慧（左二）親自曝光曾敬驊角色設定原由。（愛奇藝國際站提供）

《不良執念清除師》由林冠慧兼任編劇及導演，由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演，今日（23日）釋出導演篇花絮，由導演林冠慧解開神秘、奇異的「執念」世界觀，曝光奇幻故事的靈感由來竟是因為與製片騎摩托車經過圓山旁的摩托車道，從橋上經過發現橋下一個神秘男銅像，細看竟是一名救人溺水的少年紀念像，讓導演留下深刻印象，也成為導演開始創作劇本的靈感源頭。

劇中包含了「奇幻」「親情」「喜劇」等多元的元素之外，更融合了導演腦內的各種「奇想」，她讓意外車禍的屍塊被魂魄附身復活；讓無名屍背上的刺青化為人形；把痛失親人、離別、妒忌等深沉的情感故事巧妙的包裝在喜劇之中。導演期待表示：「希望觀眾能在喜劇的嘻笑間看見故事背後的情意，也能在劇情裡跟著角色們找到自己。」

曾敬驊認為導演「漫畫式」的拍攝手法上處理得很特別，宋芸樺更點出導演畫的分鏡就讓她笑到不行：「我很喜歡看她畫的分鏡，導演也給我很大的安全感，有什麼想法都可以很直接的告訴她。」宋芸樺更在花絮中秀出導演畫的分鏡圖，搞笑表示睡眼惺忪的人物特徵完全與實際現場演出的自己相同。《不良執念清除師》將於2023年上線。