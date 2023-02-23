漢來美食公佈2022年財報，全年合併營收37.6億元，受疫情流感化、人潮逐漸回流影響，較2021年29.3億元增加28％，稅後淨利1.3億元，每股盈餘3.08元。配合政府還稅於民政策，漢來美食也將同步透過數位工具「來美食APP」加送6000元優惠大禮包，透過手機APP即可享有免費餐食兌換、現金折抵優惠等，全台都能使用。

至於年度展店規劃，將持續優質的品牌經營及展店，但重點仍將放在第四季台北南港漢來大飯店的開幕。此外，也將結合緃向與橫向深耕電子商務市場，推出更多產品（常溫食品及冷凍熟食），搶佔不同客層的市佔率，以期營運策略能具體反映到未來的獲利成長，以創造穩定的股東報酬。

回顧2022年，第二季是國內病毒共存的陣痛期，當時餐飲營業額減幅超過4成；所幸在業者應變能力提升且消費模式轉為多元化的情形下，7月暑假開始後民眾態度明顯轉變，漢來美食營收即以兩位數的月增幅度持續加溫；9月在月餅禮盒及重量級活動的加持下，漢來美食第三季營收寫下單季創歷史新高的佳績；第四季邊境解封等鬆綁措施上路，搭配百貨周年慶檔期及聖誕節、跨年等節慶商機，單季營收隨即再次刷新紀錄。隨著營收成長，固定成本費用效益提高，使2022年淨利1.3億元較去年度0.75億增加73％，每股盈餘回升至3.08元。

漢來美食營業版圖包含以豐盛、新鮮、美味及超值為號召的漢來海港餐廳；2022年榮登米其林入選餐廳的名人坊、福園台菜及上海湯包；兩家氣派豪華的宴會廳；結合港式、滬式點心和主廚創意私房料理的翠園餐廳；及開創綠色時尚飲食趨勢，秉持天然食材、生產履歷、產地直送、新鮮時令等四大堅持的漢來蔬食為主要品牌。2022年不畏疫情衝擊啟動轉型，投入來美食APP建置與多元化服務的開發工作，來美食APP於7月正式上線後，持續以發送各種好康優惠，達到精準行銷和綁定忠實顧客的目的。

2023年進入第一季中段，元月份在年節大量外食需求情況下，漢來美食迎來業績大爆發，一舉刷新歷史並激勵全年營運展望。二月份上半月因有春酒等商務聚餐加持，呈現淡季不淡的景況，加上月底228連續假期商機可期，業界普遍看好餐飲後續營運動能。