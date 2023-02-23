許多人工作一段時間後，都會思考是否要離職或跳槽。一位42歲男子表示，自己某鋼鐵業集團傳產當作業員已17年，近日曾被台積電招募的他開始思考，要不要跳槽台積電當作業員，希望能夠藉此讓薪水成長。不過許多網友發現，原PO年收約在70至80萬元，上班基本上都在玩手機，相較之下台積電技術員根本不能玩手機，紛紛勸退要他不要衝動。

原PO指出，學歷只有私立二專的他在某間傳產當了17年作業員，17年來年薪都在70至80萬元，「上班基本上都是玩手機」，讓他覺得相當無聊；由於如今物價齊漲、通貨膨脹，原PO想讓薪水往上成長，想起15年前曾被台積電面試，多年以來自己的薪水原地踏步，因此思考是否該跳槽，「想請問各位前輩們，42歲從傳產跳到科技業公司還會要嗎…若跳到台積電作業員，年收會大於70萬嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「17年前的70幾萬爆X多的，老哥你到底花在哪了？不覺得技術員跳技術員有比較好，而且台積電技術員又不能玩手機好在哪？」、「不要衝動，跳了你也不適應，你的環境根本劇烈變化，從閒到發慌到操到要懷疑人生，你可能沒多久就想連滾帶爬回去了」、「不建議，考慮到你在原本地方累積的年資，跳槽台積電100%後悔，台積電不會承認你之前的年資，操度變成原本10倍又不能用手機，薪水又變少，完全沒必要自找麻煩」。

另外也有作業員分享看法，「我42歲在某科技小廠當基層作業員，上班一樣可以休閒滑手機，收入70萬左右。完全沒動力跳槽，有點害怕外面科技廠那種操法！」