知名旅日女星翁倩玉將於今年底回故鄉台南舉辦版畫展，台南市長黃偉哲今天與翁倩玉相見歡，當場也允諾給予相關行政協助，並致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來後壁參觀台灣國際蘭展。

翁倩玉預計今年11月回台南開版畫展，黃偉哲讚許翁倩玉是台南之光、台灣之光，也希望市府和民間企業團體一起協力，迎接台南女兒，更歡迎翁倩玉在明年台南400年時，再回台南共襄盛舉。翁倩玉打趣回應，明年再回來就是要開演唱會了。

翁倩玉特別提到自己和台南、鄭成功的淵源。她提及外祖父劉北鴻世居台南柳營，祖先當年為鄭成功部將，在南京戰死後，家眷隨著鄭成功渡台，之後便在台南落地生根，一代傳一代，嗣後劉家更成為柳營望族，

翁倩玉今天與黃偉哲會晤，總統府資政黃崑虎也特別到場陪同拜會。會談時，翁倩玉對桌上擺放的土耳其國旗蘭花感到相當好奇，經黃偉哲解釋是以奈米科技噴染而成，當場直呼好厲害！

旅居日本的翁倩玉，過去是影視歌三棲紅星，近10年來鑽研版畫藝術，獲得各方好評，還獲得日本文部省「文化賞」，是台灣第一人，翁倩玉版畫展預計在今年11月17日至12月17日在台南舉辦，相關訊息未來將陸續公布。