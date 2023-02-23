北市2月陸續發生13起砸車竊盜案，民眾停在路邊的汽車，遭人以鈍器砸破車窗，再將車內財物搜刮一空，北市刑大循線追查，鎖定44歲有多起竊盜前科的蔡男涉嫌，另查出他目前因案通緝中，22日晚在北市將他循線逮捕，蔡稱聲因為找不到工作，缺錢花用才會砸車。

北市萬華區115日連續發生5起砸車案、16日發生4起，經調閱監視器後，經統計一周內發生13起砸車竊盜，財物損失從500元到3000元不等，且歹徒均是同一人所為，讓不少車主氣得破口大罵。

警方經分析比對後，鎖定蔡姓慣竊涉有重嫌，蔡習慣以路邊磚頭、螺絲起子破壞車窗，然後爬進去搜刮，從雙北、桃園陸續犯下多起案件，並多次進出監獄仍一犯再犯。

北市刑大日前鎖定蔡的行跡，將他循線逮捕，蔡落網時，辯稱因為有前科所以工作難找，才會敲車窗偷取財物，所得的現金已全部花光，警方偵訊後除依竊盜罪送辦，另擴大追查蔡涉及的其他案件。