（圖／黃暐翰提供 ）

前立委沈富雄昨天在節目中，被問到用「花豹、病貓、籠中虎、潑猴」來形容2024個政黨可能推出的總統候選人時指出，國民黨只要把籠子打開，新北市長侯友宜一出戰就會當選2024總統，侯友宜就是「籠中虎」，

沈富雄分析，綠營2024要派誰出戰，民進黨除了副總統賴清德外不做第二人想。他把賴清德比喻為花豹，是一個完美的動物，花豹的花色可以隱藏在大自然，跑得快，又不容易被當成食物鏈的底層，儘管曾掉入自家人挖的台南市黑金等陷阱，但賴清德支持度沒有怎麼掉。

有意參選的鴻海創辦人郭台銘，自認是老虎，沈富雄說，郭台銘是沒有自知之明的病貓；尤其從美國回來之後，講了一句「我正在等國民黨給我一套辦法」。

2024總統大選 誰是籠中虎？沈富雄：侯友宜籠子打開就當選。資料照

沈說，雖然網路聲量達到最高點，但令人討厭的程度也達到最高點，從此民調一路下滑，結論就是2024沒有郭台銘的戲份。

沈富雄比喻，目前國民黨主席朱立倫是管籠子的管理員有鑰匙，一旦把籠子打開放出老虎，讓侯友宜代表國民黨出征2024，民調就會一路飆高，會贏賴清德相當大一個百分比。

沈富雄還以潑猴比喻民眾黨主席柯文哲的行為，預言侯友宜如果代表國民黨出戰，柯文哲的支持度大概會掉到10~14％，2024柯文哲也沒機會。