桃園市一名49歲鄭姓男子曾因兩側輸尿管結石，分別在2018、2019年接受過左右側輸尿管鏡碎石手術，因身體狀況良好疏於回診，後於去年底接受勞工健檢時發現雙側腎結石復發，且左側輸尿管結石合併嚴重腎水腫。聯新國際醫院泌尿科主治醫師吳子翔考量與患者商討病況及不同術式優缺點後，採雙側軟式輸尿管雷射碎石手術，一次性清除，術後隔日患者即出院返家正常生活，大幅減少反覆處理泌尿道結石困擾。

泌尿道結石為最常見的泌尿科疾病之一，也就是腎臟、輸尿管及膀胱結石，以台灣統計數據來看，盛行率大約10％，男女發生率約為三比一，且復發率每年高於15％，3年之內至少有5成患者會復發，特別是少飲水、少運動的民眾容易發生結石狀況。

吳子翔表示，民眾常聽到的結石處理方式是採用「體外震波碎石」，但依結石大小和硬度不同，一次只能處理1至2顆，若結石過多，則必須分次處理，再加上每次碎石後的恢復期與間隔時間，整體療程可能長達數月，對於患者來說身體及心理的負擔不小。

聯新醫院為解決尿路結石患者反覆處理泌尿道結石帶來的困擾，提供病患「軟式輸尿管鏡腎內碎石」術式的治療選擇。吳子翔說，相較於傳統經皮穿腎取石手術，軟式輸尿管鏡可彎曲270至275度，在X光輔助下可清楚檢查每個腎盞，合併雷射碎石及抓石網取石，可處理腎臟裡大小結石，且因經由人體自然開口進出，無論是出血量與手術併發症都相對較優。

吳子翔說明，目前腎結石的治療方式，持續以低侵襲性和低損傷性為目標，臨床上醫師會就結石的大小、成分、腎臟結構及病人共病史等情況評估，與病患共同研討最適合的治療方式，而軟式輸尿管鏡腎內碎石手術可大幅縮短治療的期程，癒後狀況也相對較佳，是患者處理泌尿道結石的另種選項。

吳子翔強調，無論採取何種手術方式，最重要的還是民眾一定養成多喝水、不憋尿、注意飲食，口味不宜太重，依不同類型的結石調整飲食、規律運動等良好生活習慣，而有結石病史的患者更須定期回診追蹤，即早發現儘早治療，遠離泌尿道結石帶來的病痛與困擾。