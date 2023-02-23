榮剛2022年合併營收為123.65億元，較2021年成長40.98％，營業毛利為39.56億元、年增69.13％，稅後純益為20.98億元、年增150.57％，歸屬母公司業主淨利為20.19億元、年增168.61％，每股稅後純益為4.52元、年增165.88％，創歷史新高，顯示該公司營收穩健成長之餘，獲利更較往年大幅躍進。

榮剛表示，該公司去年持續推動精實生產、優化合金策略採購以及簡化產品規格及製程，使得生產成本有效下降，再加上美元匯率回升、海運費下降、全產品取得美國232關稅豁免，皆對獲利表現有所助益。

此外，俄烏戰爭帶動能源、油氣產業的工具鋼、不鏽鋼轉單效應，並因地緣政治、美中對峙啟動各國軍備競賽，如美國市場為供給國防需求而將民生工業需求轉為進口，也讓具備技術、價格競爭力的榮剛受惠頗多，且隨著疫情減緩航太產業在去年逐漸復甦，榮剛的銷售逐漸往高毛利產品組合移動。

展望未來，榮剛指出，航太、能源、油氣需求暢旺，高毛利產品接單在2022年下半年拉升至50～60％，售價也將隨著需求強勁走高進而推升毛利率，且由於交期需要3至6個月，預估2023年整體獲利可望再次提升。