228假期將至，屏東警察局因交通問題嚴陣以待，台一線水底寮至楓港段是南下墾丁及到台東的必經路段，每到連假必塞，為此，警方經分析車流量評估後，決定此次連假一改以往調撥車道的方式，南下調撥路段照舊，但北上調撥路段改從楓港開始。

屏東警方指出，以往為疏解連假大量出遊車潮造成的交通壅塞問題，枋寮警分局會在台1線水底寮至枋山路段（台1線436.5至445.5公里）針對南下或北上車流調撥車道，但成效有限，因此今年在228連假首度一改以往調撥方式。

警方表示，經調閱台1線南北向車流量評估後，發現收假期間的北上車流量會在台一線楓港段堵塞，因該地點是台9線與台26線匯流處，因此此次連假的北上調撥車道路段改從楓港段到枋山段（台1線460公里至453公里），並在台1線永翔路口分流。

意即台1線北上車流增多時，警方將封閉台1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於台1線永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接台17線續行南下。至於南下調撥路段不變，一樣在台1線水底寮至枋山路段（台1線436.5至445.5公里）。

同時，警方也祭出「沿山分流」措施，警方說，當台1線北返車潮增加時，會在台1線沿山公路口適度引導車輛行駛屏185線沿山公路替代道路，直行至新埤鄉接南州交流道，可避開水底寮壅塞路段。

此外，警方還將在台9線草埔橋（438公里）、台9線雙流段（440公里）實施車道漸變措施，2車道逐漸匯集成1車道，拉長車道縱深，以利車流順利匯集成1車道。同時也將在台1線與台9線匯流處（楓港亞柏加油站前）實施燈控截流，採燈控輪放方式截流台9線南向車流，以避免台9線車流匯入台1線時搶道造成壅塞及車禍。