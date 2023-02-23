大學學測成績放榜，嘉義縣永慶高中各科滿級分共4人次，5科達頂標人數62人次，比去年成長21％，永慶高中校長郭春松表示，今年學測各科難度均較去年提高許多，全台各科滿級分人數也大幅降下，但永慶高中仍在國、英、社3科有學生滿級分，且達頂標人數不減反增，整體學測成績是嘉縣公立學校之冠。

永慶高中指出，學測自然組「國英數A自」4科，該校以陳青渝55級分最高，其次是陳祐鈞53級分、黃正漢52級分，另社會組「國英數B社」4科，以楊宇意55級分、余芊億48級分表現亮眼。

郭春松強調，今年各科滿級分的學生，都是永慶高中國中部直升上來的學生，而達頂標的學生中，也有近8成是直升的孩子，永慶高中6年一貫的教學，讓每年學測成績都開出紅盤，過往嘉義優秀學生選擇高中時，寧可選擇市區，離家較遠的學校，此次滿級分和達頂標學生的亮眼成績，在在證明社區高中也能拼出好成績。

楊宇意拿到55級分，國文、社會兩科都滿級分，目標是台大法律和文史相關科系。陳青渝拿到55級分，不但國文滿級分，數A也得到14級分，表示她從不補習，也從不熬夜念書，每天10點半準時就寢。強調養足精神，保持頭腦清晰，才是把書讀好的關鍵，未來想朝臨床心理的方向發展。

陳祐鈞53級分，4科都在頂標之上，未來想朝化學、材料相關科系發展。值得一提的是，陳祐鈞當年國中會考4A1B雖不算很理想，但他3年來很努力，甚至在學測前幾個月，開始幫同學整理筆記重點，大方分享讀書方法，陳祐鈞認為，整理筆記不但幫助同學，也讓自己觀念重新釐清、牢記，最大受益者還是自己。