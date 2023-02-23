台南市政府增加原新市區三里聯合活動中心的托育空間，成立公設民營托嬰中心，23日熱鬧開幕。（張毓翎攝）

為了因應善化南科快速發展、在地家庭入學需求增加，台南市社會局與新市區公所合作裝修新市區三里聯合活動中心，將原2樓的公共托育家園升級為公設民營托嬰中心，收托人數從原來12人增加至48人，且免收註冊費及副食品費，每月僅收9000元托育費用。

新市區三里聯合活動中心去年重新裝修，增加原活動中心2樓的托育空間，成立「新市區三里公設民營托嬰中心」，23日正式開幕，台南市長黃偉哲與社會局長盧禹璁、副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉、區長譚乃澄及地方里長等人，一同為中心揭牌。

新市區三里公設民營托嬰中心聘有12名托育人員，能照顧48名2歲以下嬰幼兒，委由高雄市華仁社會福利慈善事業基金會經營管理，收托時間為周一至周五上午7時30分至下午5時30分；每月僅收取每名兒童9000元的托育費用，另依家庭經濟狀況及家中兒童數，每人每月還可請領5500元以上的補助。

社會局表示，台南目前設立13處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心，讓工作繁忙的家長託顧免擔心；另外，由於法規規定，每處公共托育家園最多只能收托12人，不過公設民營托嬰中心是依空間大小來設定收托上限，因此，未來政策方向會朝增設公設民營托嬰中心來進行。

社會局說，台南現有2處公設民營托嬰中心，未來4年內會再新設15處公設民營托嬰中心，地點大多位於人口數密集的新建社會住宅、活動中心內，以方便家長接送孩子。