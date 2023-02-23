「京劇薈演」演出劇目之一《一箭仇》。（台北新劇團提供）

台北新劇團開春推出年度新老戲「京劇薈演」系列，其中以賀歲大戲南派《龍鳳呈祥》最受矚目，將在本周228連假周末於台北市政府親子劇場一連演出二場。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，推廣京劇三十餘年，越做越戰戰競競，「現代演出場館規模愈趨龐大，為了爭取在大場地表演，必須製作新編戲，如此京劇傳統老戲的演出機會就少了，但骨子老戲是撐起京劇骨架的精隨，不能偏廢，於是基金會每年都會推出老戲專場京劇薈演。」

辜懷群表示，今年演出的都是難得、可愛的老戲，「無論是三國、水滸或楊家將，事實上都是在演我們的身邊事，劉關張的兄弟情義、諸葛亮的足智多謀、曹操的雄才韜略，我們現世都有。」

辜懷群表示，這次最特別的是京劇名角李寶春領銜演出的南派《龍鳳呈祥》，「其中喬玄唱段〈勸千歲〉，宗麒麟童周信芳先生的詮釋，再加上個人的藝術體悟，在台灣是相當希罕的演出。」

「京劇薈演」劇目包括有2月25日將演出《一箭仇》、《坐宮》和《盜庫銀》，26日將演出南派《龍鳳呈祥》，地點為台北市政大樓親子劇場。