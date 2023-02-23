近期美國與歐洲官員聲稱，中國可能援助武器給俄羅斯，遭到北京反唇相譏。《華爾街日報》最新消息指出，就中國供應武器給俄羅斯問題，白宮正在考慮要公佈美方掌握的相關情資。

《華爾街日報》引述美國官員的話說，拜登政府正考慮公佈其認為顯示中國正在權衡是否向俄羅斯提供武器支援的情報。

報導指出，關於公開披露上述情報的相關討論出現之際，正逢聯合國安理會即將在本周五俄烏戰爭一周年紀念日當天召開會議。稍早之前，美國在北約組織的盟友已協同向中國發出了多次未公開的呼籲，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和英國外交大臣克萊弗利(James Cleverly)等數名西方官員，上週末在慕尼黑向中共中央外事辦公室主任王毅發出正式警告。

布林肯在與王毅會晤後公開指出，中國正在認真考慮向俄羅斯提供武器的問題。西方國家官員對媒體表示，現在美國及其盟友掌握了「更加明確」的情報。

北約秘書長史托滕貝格（Jens Stoltenberg）說，中國若向俄羅斯提供援助，等同於「公然支持俄國違反國際法」；中國作為聯合國安理會成員，不應以任何方式支持俄國違反聯合國憲章或國際法。史托爾滕貝格強烈敦促北京，應停止支持俄羅斯的非法戰爭。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表示，中國以任何形式參與克裡姆林宮的戰爭，都將是「嚴重的問題」。

報導指出，對於西方國家連番的發出警告其來有自。根據美國和歐洲官員的說法，中國可能會根據新情報向俄羅斯提供致命武器，這與中國公司在過去一年中提供的更普遍的軍民兩用商品明顯不同，但是官員們拒絕詳細說明情報的內容。

由於中國的武器貿易一直處於保密狀態，目前還不清楚俄羅斯可能會收到什麼武器。不過中國對於俄烏戰爭中大量使用的武器生產方面處於世界領先地位，包括遠程火砲系統、精準多管火箭發射器、反坦克和地對地導彈以及小型戰術無人機和巡航導彈。

由於俄羅斯軍隊正飽受彈藥和武器短缺之苦，指揮系統上下都受到戰場問題的困擾。美國和歐洲官員認為，北京不一定會提供先進武器，但可能會補充俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上損失的彈藥等，或因制裁而無法生產的電子產品等。

俄國莫斯科「高等經濟大學」(HSE)中國事務專家、歐洲和國際研究中心(Center for Comprehensive European and International Studies)主任卡辛(Vasily Kashin)也說：「問題核心不在技術，主要是產能問題。就產能而言，中國在諸多方面，尤其是地面武器，其產能可能比俄國與整個北約加總還強。」

俄羅斯總統普京於22日會見王毅，更加深了西方對於中國援俄的擔憂。俄烏戰爭將屆一周年，聯合國安理會將於24日舉行相關紀念會議。