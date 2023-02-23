童星出身的大陸女星楊冪，4歲就開始演戲，雖然13歲專注學業暫時息影，不過天生就是這塊料的她，2006年演完金庸武俠作品《神鵰俠侶》的「郭襄」一角後，順利奠定古裝女神的地位，這些年還開經紀公司當起老闆。今(23日)陸網瘋傳她的多張童年嫩照，可愛臉蛋和俏皮笑容，令人懷念不已。

今日「楊冪童年古裝舊照」的相關討論，衝上陸網搜索排行榜，只見她戴上許多華麗頭飾、耳朵則配戴耳環，原來，這是楊冪在《唐明皇》飾演「咸宜公主」，才4歲的她，講起台詞毫不怯場，此外，一雙水靈靈的大眼睛和深邃五官，與現在的模樣相差無幾，笑起來更是融化人心。

楊冪1990年在電視劇《唐明皇》飾演「咸宜公主」一角。(圖/微博)

楊冪的童年現代裝扮也很美。(圖/微博)

網友見狀紛紛發出驚呼聲：「想抱回家弄哭再慢慢哄」、「好想捏一下冪冪的臉」、「好可愛的奶團子我一口一個」、「小小冪啊！！快給我親親」、「這氣質從小美到大，完全按比例長的」、「楊冪這個古裝造型真的好漂亮」、「要一起穿越回去偷娃嗎？名額有限，先到先得！」

楊冪小時候缺門牙的照片萌翻。(圖/微博)

值得注意的是，其中一張童年舊照中，成人演員劉威將她和男童星抱在懷裡，楊冪咧嘴笑得非常開心，不過仔細一看，上排卻沒有牙齒，但這不影響粉絲的喜愛，留言笑說：「哇～缺牙冪」、「感覺從小就沒變」、「我更喜歡了，好可愛啊」、「只有3、4歲，居然都換大門牙了」、「這張必須保留。」