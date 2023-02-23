桃園市大溪區一名60歲黃姓男子22日中午12時許，前往埔頂農會欲匯款3萬多元時，行員經詢問匯款用途時直覺是遭詐騙，隨即向警方報案，大溪分局圳頂派出所獲報後，立即派員到場，經苦口婆心勸說是歹徒詐騙手法，說服男子了解後成功阻止一件詐騙案。

大溪警方表示，黃男日前透過手機接獲歹徒冒充辦理貸款人員來電，歹徒稱可協助辦理貸款，剛好黃男需用錢，便互相加LINE好友商討貸款事宜，歹徒指示黃男需先繳交6個月分期付款，貸款契約才能成立，黃男一時不疑有他，便前往農會臨櫃操作。

桃園市大溪區一名60歲黃姓男子近日遇上貸款詐騙。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

農會行員關懷提問時發覺有異，通知警方到場處理，經員警向黃男勸說，貸款要求先行匯款是不合理的程序，男子驚覺遭詐騙，打消匯款念頭，黃男也感謝警方及行員及時勸阻。警方呼籲民眾，辦理貸款應小心謹慎，有疑問可撥打165反詐騙專線，避免造成金錢損失。

桃園大溪一名73歲李姓老婦，22日下午獨自出門後卻忘了回家的路。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

此外，大溪一名73歲李姓老婦，22日下午1時許，獨自走到離家500公尺處社區內住戶門口，但該住戶並不認識老婦隨即報警處理，大溪分局三層派出所獲報後，到場詢問老婦住處，婦人無法明確回答，詢問電話撥打也無人接聽，員警看老婦穿著研判應是住附近，便載老婦到附近住戶詢問有無認識均未果，只能將其先載回派出所，途中再次打電話，才順利連絡到住桃園區的兒子，經通知老婦丈夫前來派出所將其接回。

老婦丈夫表示，老婦有失智現象，平常2人一同居住，當天中午吃完午餐後睡午覺，不知妻子獨自出門，接到兒子來電才知道老婦已在派出所，急忙前來帶回，幸好沒發生意外，警方也請老婦丈夫要隨時留意前行蹤，避免再發生走失事件。

大溪分局提醒，民眾家中若有老翁（嫗）患有失智症情形，建議家屬向失蹤老人協尋中心申請攜帶愛心手鍊，若不幸走失才能順利與家屬取得聯繫。