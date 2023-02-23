新竹市成德高中112年學測成績亮眼，國文與社會科有滿級分的同學，單科達頂標達69人次，去年度繁星上榜錄取率達66％，校方預期今年繁星有機會在穩健中再成長提升，甚至超越去年的繁星錄取人數。

成德高中指出，該校每年皆有繁星管道考上國立大學的成德寶寶，在成德美學氣質的環境陶冶下，成德寶寶得以從環境中建立良好的學習態度，上了大學也多能維持一貫的學習態度開拓自己的視野、持續精進，今年學測放榜後，接下來的繁星推薦令人期待。

校長楊青山表示，3年前來到成德，深感學校老舊的環境會潛移默化影響學生學習，於是著手擘畫治校5大方向，重視師生表現，塑造典範學習；重視校園環境，營造美感校園；重視師生教學，建構優質設施；重視課程發展，聚焦特色課程；重視品牌行銷，擦亮成德高中。秉持想得到、就看得到；看得到、就做得到的理念改造校園，5箭齊發至今終能看到校園深化後的改變與成效。

該校高中部新生入學成績年年提升，111年度考取成德高中高中部入學成績2A3A4A人數超過半數以上，大學繁星錄取人數近3年皆為全市最多，期待今年的學測的好成績能夠順勢繼續成長。

成德舉這次學測社會科考滿級分的程靖傑同學例，其是六年一貫的成德寶寶，國中時期覺得自己有點散慢，不太用功，以1A4B的成績選擇就近入學直升成德高中部，自從新大樓啟用後學習環境變得更好，上了高中開始對自己有更好的期許，真正想要學習，不會有當初沒考好選錯學校的挫敗感，平時非常喜歡看國內外的新聞、地理資訊與歷史，對社會科成績有很大的幫助，未來想增進外文的能力，考慮以日文系為未來選填的科系。

另，黃玳歆同學則除了國文滿級分外，社會科也達頂標，其參加過許多演說比賽，國文一直是最喜歡也最善長的科目，所以期待自己可以考高分，考前練習很多的題目，花在國文的時間比其他科目還多，在考前特別加強寫作練習，每周至少寫2篇作文，藉由寫作一方面可以紓解大考壓力，另一方面訓練考試技巧，覺得這是很有效的方式。

他說，自己的寫作一直是強項，學測前感覺手感更佳，在考場中看到稿紙不會感到害怕，非常感謝國文老師給予的指導與建議，未來想以中文系與華文系為選填目標，以當記者為志向。