長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料。其中，合成樹脂主分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

相較於去年同期的高基期，長興1月營收24.65億元，年減38.93％，固定成本攤提以及匯兌損失，1月因而出現虧損。長興指出，公司主要市場在大陸，農曆年後市場動能逐漸恢復，期待解封後的經濟復甦動能加溫，將審慎因應市場變化，並持續優化產品組合，保持市場競爭力。

長興生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共22個，除在高雄、蘇州設立研發中心之外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用。

其中，長興布局東南亞成果逐漸顯現，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。因應亞洲供應鏈往東南亞移動的市場變化，將密切觀察全球市場供需變化，規劃馬來西亞廠擴產，以及各事業部門拓展東南亞市場計畫。