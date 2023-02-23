國立新港藝術高中今年學測有多名學生獲不錯成績，可望透過繁星管道進入頂尖大學就讀。（新港藝術高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立新港藝術高中今年學測有多名學生獲不錯成績，可望透過繁星管道進入頂尖大學就讀。（新港藝術高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立新港藝術高中今年學測有多名學生獲不錯成績，可望透過繁星管道進入頂尖大學就讀，又以賴姵璇4科53級分最高，不但自然科獲滿級分，國文、英文、數學B及社會均達頂標，為新港藝高拿下「五頂」佳績。

新港藝高指出，賴姵璇考量繁星升學管道優勢，國中畢業就以新港藝高為第一志願，課前、課後抓緊時間衝刺學測，也常跟同學討論題目、向師長請益，更是校內各項獎助學金得主，認為以她校排2％優勢，應能以繁星管道錄取國立頂尖大學。

以5B成績進入新港藝高就讀的陳卉妤與張智評，校排分列1％及5％，身為校排1％，陳卉妤可望錄取國立頂大。張智評因為很喜歡旅遊，未來期待進入地理系就讀。校排名7％的陳沛妏，每日從溪口搭校車上學，很重視「時間分配」，特別提醒學弟妹，手機應該要成為讀書學習的助力而非阻力。

雙胞胎兄妹唐惟綸與唐惟綾，升上高三後，兩兄妹也在爸爸鼓勵下，加入學校周六衝刺班，在每次學測模擬考後，精進強科、彌補弱科，朝夢想大步向前。至於有外籍生身分的張杰壯，不負眾望拿到英文15級分好成績，未來將以資工系做為第一志願。蔡語宸國文、社會兩科達頂標，期待能以4％校排名，進入中央警察大學犯罪防治學系就讀，為社會正義盡一己之力！