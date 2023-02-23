有駕駛行經國道3號時，突然有輛休旅車疑超車失控，整輛車呈現「側翻45度」，並用僅剩的2輪行駛約3秒後，才平安的落地。

媽祖保佑沒有翻過來！有女子因參加白沙屯媽祖進香活動後，回程的路上行駛在國道3號，當下處於多車狀況，豈料，有輛黑色休旅車疑超車失控，整輛車直接騎到右側1輛銀色轎車，導致黑車整輛車呈現「45」度，僅剩2輪在行駛，就像是拍電影中的特效畫面，突然的狀況，也讓女子嚇到驚魂未定喊著「好可怕喔，它翻起來欸」。

一名女子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並放上一段45秒影片，她提到參加白沙屯媽祖進香活動一日遊後，回程路上在國道遇上驚魂事件，她表示，大約下午4點多，行經國道3號過了關西之後，「一輛黑色休旅車不知...在那一瞬間差點翻車，讓我們這一家整個嚇到驚魂未定」，還好平安無事。

從原PO的影片可見，當時國道上處於多車情況，每輛車都保持著安全距離，豈料，有輛黑色休旅車從外線車道切進她的前方，該黑車直接騎上1輛銀色轎車，導致整輛車呈現「45度」，只剩左側2輪還在地面，這樣的狀況持續3秒後，該黑車才安全的落在道路上，但因已發生事故，擦撞的2車便閃起雙黃燈，慢慢開往路肩。

發生事故的當下，原PO嚇得在車內尖叫，驚魂未定地喊著「好可怕喔，它翻起來欸」，車內友人不清楚狀況，還問說「它自己翻的？」，原PO則表示是「它自己超車撞上去的」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這平衡感可以啊」、「感覺就是沒在看前面路況，滑手機之類的」、「整個國道都是我的表演場，忽然想要特技表演一下」、「技術還不錯，能保持沒翻掉」、「媽祖保佑沒有翻過來」、「要說他三寶，救回來的技術又這麼好」、「這技術給過」、「沒練過的，不要學」、「媽祖幫他扶正」。