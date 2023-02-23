桃園副市長王明鉅感謝國際扶輪社捐贈物資給獨老。(蔡依珍攝)

曾任台大醫院副院長的桃園副市長王明鉅說，老年人最怕肌肉流失罹患肌少症，感謝扶輪社捐贈190箱營養品給桃園2794位獨老，補充蛋白質，他也以自身經驗分享，3年前開始每天在2個腳踝綁沙袋，從0.5公斤開始，訓練肌耐力，簡單又方便。

王明鉅說，桃園列冊服務的獨居長者約2794人，有許多獨居長者因為經濟因素、牙口不佳及飲食習慣等原因，導致營養攝取不足，感謝國際扶輪3502地區秉持關懷社會的精神，帶著滿滿的愛心出資出力，捐贈190箱安素及保久乳等，提供長者方便進食，並能快速補充營養，照顧長者的身體健康。

「80歲的健康，60歲就要培養！」王明鉅說，好的蛋白質補充營養是健康第一步，老人肌肉少容易不穩跌倒，萬一跌倒臥床，肌肉流失更嚴重，健康會跟著亮紅燈，他也提供自我訓練小撇步，只要花2、300元購買「負重綁腿」，從0.5公斤起步，每天綁腿8、9小時，透過增加一點點負擔重量訓練，就能鍛鍊腿的肌力不會流失，2、3個月就能非常有感，對於繁忙沒辦法長時間運動的人非常適合。

社會局委託士林靈糧堂社會福利協會及弘道老人福利基金會，提供長輩個案管理、電話問安及關懷訪視服務，並依照長輩生活需求，協助連結社會福利資源與長期照顧服務，如生活津貼、居家服務、送餐服務及日間照顧中心等，以滿足長輩照顧需求。

市府會鼓勵身體健康的獨居長者參與社區關懷照顧據點或長青學苑等活動，促進社會參與並達到延緩失智、失能的目標，也會將捐贈的物資陸續分送至獨居長輩家中，透過公私協力創造最大的效益，共同將桃園營造為友善長輩的幸福城市。

出席捐贈者包括國際扶輪3502地區第四分區助理總監鄭其華、大溪扶輪社長張有仁、桃園東北扶輪社長彭久銘、桃園龍山扶輪社長吳濬程等。